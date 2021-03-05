3年前擔任基隆市警局保安警察隊小隊長的張男，巡邏時2度持警棍毆打受檢民眾，內政部將他移送懲戒；懲戒法院第一審認為，他身為警察，雖執法不當，但其動機仍在維護社會治安，考量他與被害人達成和解，將他判處降1級改敘懲戒。可上訴。

刑事部分，檢方依非法搜索罪，及公務員假借職務上之機會，故意犯傷害罪，將張男起訴，基隆地方法院判他無罪，但台灣高等法院依犯非法搜索2罪將他各判刑4月，公務員假借職務上之機會故意犯傷害2罪各判刑6月，都可易科罰金，並獲緩刑3年確定。

判決指出，張男在2018年1月17日巡邏時，黃姓民眾開車在對向車道，因黃是毒品列管人口，張男於是掉頭追上並攔停黃的車輛，他以正在搜索與執行公務為由，不准黃接聽電話，黃隨即以「這樣我不要給你看了」等語，明示拒絕他繼續搜索，雙方發生口角。

張男仍繼續持手電筒照射車輛內部、翻找駕駛座上之包包，黃見狀憤而出言辱罵，張男於是逮捕過程中，他見黃已遭壓制，仍持警棍毆打黃的頭部等部位，致其身體多處受傷。

另張男在同年3月12日巡邏時，見楊男騎乘機車經過，張男盤查後發現對方是毒品列管人口，即要求對楊身體及隨身攜帶物品進行搜索，經楊拒絕，他揚言將向檢察官聲請強制採尿，同時又呼叫支援警力前來，楊不得已稱「鑰匙在車上，你不會去打開嗎」。

張男強行翻找、搜索楊的機車置物箱、身體等處，但查無所獲，他以楊未帶證件為由，要求對方一同前往派出所而遭拒絕，楊出言「警察很囂張喔」，張男逮捕對方並揮舞警棍毆打及徒腳踢踹楊的身體，致楊頭皮等部位多處受傷。

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(中時 )