結婚兩年沒懷孕好緊張！整形外科醫師賴昕在節目上分享，一名約30歲的女患者來就醫表示，自己結婚兩年都沒懷孕，且老公常說性行為撞擊聲很大，讓她擔心是否自己太鬆弛，結果醫師內診才插入1指，患者便急喊痛表示：「老公從沒有進去那麼深」，無法懷孕的真相才就此曝光，原來都沒有性經驗的兩人，一直都做錯了。

整形外科醫師賴昕隄在節目《醫師好辣》上分享，一名30歲初頭的女子與丈夫結婚2年，兩人的關係甜蜜卻一直沒有成功懷孕，照理說這應該去婦產科檢查，但疑是患者太害羞，加上常常聽到丈夫說「性行為時撞擊聲很大」，便認為自己的私密處需要調整或有問題，而選擇找私密整形醫師看診。

賴昕隄表示，替女患者檢查發現，她的小陰唇比較大片，因此在性行為過程中會發出聲響，而患者原以為是自己私密處較鬆弛，才導致聲音較大，她便替患者內診，結果卻發現對方其實蠻緊實的，「兩指才進去一點點，她就覺得會痛、不舒服。」但由於患者看起來沒有很緊張，她便詢問平常性行為也會這樣不舒服嗎？

賴昕隄透露，女患者聽了竟說：「不會啊！從來不會進到這麼深的地方。」讓她非常傻眼，因為一般內診都會戴手套、抹上潤滑劑，而亞洲人在放鬆情況下，放入兩指是沒有問題的，且若是性行為或性興奮時還會更放鬆，因此當她只放進一指幅多，對方就喊痛說「老公沒有進去那麼深」，讓她認為患者需要的是夫妻間性行為的治療。

賴昕隄指出，事後和患者聊天才知道，兩人是青梅竹馬，都是第一次沒有什麼經驗，由於性行為聲音很大，因此老公也擔心弄痛她，因此不敢進去太深的地方。她只能尷尬地說兩人可能用錯方法了，建議回去可以多多琢磨，或是藉由觀看一些影片學習，後來，女子回診時也開心分享懷孕的喜訊，讓醫師聽了很欣慰。

(中時新聞網)