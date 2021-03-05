新北市金山北海岸台2線金山至石門間路段，在上月21日凌晨疑遭飆車族「封路飆車」，引起過路民眾恐慌還拍下影片PO上網，金山分局連日擴大追查，查出當晚在場的11輛車與16位飆車民眾，將16人依公共危險罪嫌函送法辦。連當晚到場圍觀助勢的民眾，也都遭警方依違反相關交通法規開罰。

有民眾在臉書社團爆料公社上傳影片指出，有民眾在金山往石門間、台2線36公里處「封路飆車」。(翻攝自爆料公社)

警方事後逮捕16名飆車族並查扣車輛。(金山分局提供)

據了解，有民眾在臉書社團爆料公社上傳影片指出，有民眾在金山往石門間、台2線36公里處「封路飆車」，且距離派出所僅約1公里，他更直言，「現在在台灣，連一條安全送貨的路都沒有了嗎？」

金山分局強化台2線防飆勤務，維護居民安寧及保護用路人安全。(金山分局提供)

金山警分局獲報後於2月22日立即成立專案小組，過濾分析約50台車輛資料，並進一步鎖定車隊核心成員後，於25日報請基隆地方檢察署指揮偵辦，針對其中涉及公共危險罪事證明確之8輛汽車、2輛貨車及1輛機車，於昨(4)日通知車主及當日在場駕駛等16人到案說明後，將依公共危險等罪嫌函送法辦，另其他涉嫌圍觀、助勢之車輛，亦將依相關交通法規予以舉發。

民眾留言表示，一群人「封路飆車」，距中角灣派出所只有1公里的距離，時速60公里的話，1分鐘就到了。到石門的7便利商店時，聽說他們的送貨員經過時，不敢按喇叭，也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，避免其他的事情發生。萬一激怒對方，送貨員只有一個人，能怎麼辦？

金山分局也於228連假期間，針對轄區競速車輛經常出沒的時段及地點，協同相關單位共同加強稽查取締危險及噪音駕駛，後續亦會強化台2線防飆勤務，維護居民安寧及保護用路人安全。

金山警分局長趙家輝嚴正表示：台2線行經之北海岸風景秀麗，歡迎民眾到此休閒旅遊，但絕不允許利用路幅寬闊筆直之路段聚眾飆車滋事，警方將秉持嚴正執法立場，如有危險駕駛等不法行為，即啟動快速打擊機制，從嚴訴究查辦，決不寬貸。

(中時新聞網)