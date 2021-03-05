美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至2月27日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加9000人，為74.5萬人，但少於市場預期（75萬人）。上周首次請領失業救濟金人數4周均值為79.075萬人，較前一周減少1.675萬人。截至2月20日止當周，美國續領失業救濟金人數為429.5萬人，較前一周減少12.4萬人。

2.聯準會主席鮑爾發表的談話未能降低市場對於債息與利率升高的預期，周四美元上揚，並創下3個月新高。尾盤ICE美元指數上漲0.53%，報91.561，盤中最高升至91.663，創下去年12月1日以來新高。

3.石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+決定維持產量不變，激勵國際油價一度創下13個月新高，周四紐約4月期油收漲2.55美元或4.2%，為每桶63.83美元，盤中最高升至64.86美元，創下去年1月來新高。倫敦布蘭特期油收漲2.67美元或4.2%，為每桶66.74美元，盤中最高升至67.75美元，亦創去年1月來新高。

4.聯準會主席鮑爾的談話，顯示央行不會立即採取行動應對債息急升的問題。受美元與美債殖利率上漲影響，周四黃金價格跌至近9個月新低。紐約尾盤，現貨金下挫0.9%，報每盎司1,695.26美元，為2020年6月以來首次跌破1,700美元大關。美國黃金期貨價格跌0.9%，為每盎司1,700.7美元。

5.聯準會主席鮑爾重申，即使在通膨疑慮升高的情況下，央行仍將維持目前的超寬鬆政策。受此影響，周四美國公債殖利率跳漲，尾盤10年期公債殖利勁揚7.7個基點，報1.547%，突破1.5%大關。30年期公債殖利率躍升5.1個基點，為2.302%。

(時報資訊)