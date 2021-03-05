氣象局長鄭明典表示，台灣受南方高壓系統影響，華南雲雨區東移時常偏北通過，台灣附近低層水氣也受抑制，對流發展不起來。（圖片來源CIMSS)

南部持續乾旱，水庫都快見底了，南部人好希望下一場大雨，但老天爺給不給機會？氣象局長鄭明典昨分析春雨型態，指出最近春雨雨量不多，關心南部水情民眾徒呼負負，今（5）日他再解釋南海高壓對台灣造成的影響，一句「對流發展不起來」，恐怕又要讓人失望了。

中南部持續少雨，不少縣市水情拉警報，為何中南部雨水下不來？鄭明典今在臉書上解釋原因，主要是台灣南方有個頑固的高壓系統，台灣受它影響，華南雲雨區東移時常偏北通過，台灣附近低層水氣也因此受抑制，對流發展不起來。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專也分析，周末有一波紮實的春雨鋒面抵台，這大概兩、三個星期以來，各地水庫最有機會好好補水的一次，從目前預測來看，歐美兩大數值稍微有些分歧，但中部以北的集水區吃個20～40毫米不成問題，但大致上愈往南走雨就愈少，最缺水的南部水庫只能下多少算多少了。

周未即將有鋒面來台，網友紛紛留言祈雨，「雨神下中南部」、「希望能給南部多點水用倒的也行」、「北部表示願意分給南部」、「周末大甲媽預計要求雨，真的太神了」、「永遠跟台南無關的雨」、「升空製造人造雨啊」、「真希望破百毫米啊」、「老天爺啊！這次再沒有下大雨在中部，林北就放沖天炮嚇你」、「請政府利用機會施放碘化銀榨乾每一滴雨水」、「南部就別指望啥春雨梅雨，指望西南氣流，颱風就好了……」。

(中時新聞網)