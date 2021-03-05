昔日「狼王」賈奈特想要收購灰狼的美夢就此破滅！灰狼老闆格倫泰勒去年7月宣布即將脫手球隊，且開始收集各方報價，賈奈特隨即籌組財團準備收購自己老東家，沒想到如今宣告失敗了，賈奈特更發布IG限動痛批泰勒，「你們就是笑話！」

「我們收購灰狼的計畫失敗了，一切都結束了，感謝泰勒！你還是那個人，我知道你不會變的，希望我所建立的團隊大家都好，」賈奈特表示，「這支球隊就像一個家，但我們卻沒法擁有，有些人就是一場笑話，去你們的，這是你們的損失。」

難怪賈奈特會發表如此憤怒的言論，畢竟他是真心想要幫助灰狼從谷底重新站起，生涯前13個球季都待灰狼，且在灰狼宣告退役的賈奈特，跟格倫泰勒多年以來關係相當緊繃，甚至拒絕灰狼把他球衣退役想法，就是要跟泰勒槓上。

如今聽說格倫泰勒打算出售球隊，賈奈特一度打算跟泰勒修復關係，沒想到最後雙方還是破局了，賈奈特更是點名問題就是出在泰勒身上，甚至怒罵這支球隊沒救了，光從灰狼本季暫居聯盟戰績最爛球隊來看，賈奈特的說詞確實並無錯誤。

(中時 )