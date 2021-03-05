為支持台灣農產品，萊爾富宣布，3月5日起至5月13日，全台萊爾富門市首度推出「宅配到府、台農17號金鑽鳳梨」預購活動，將高雄市大樹區產地現採、新鮮直送的台農17號金鑽鳳梨，分為約4.5公斤（2、3支鳳梨）與約10公斤（6、8支鳳梨）兩款規格進行預購，宅配區域限台灣本島內，且不用再加收宅配費用，讓民眾到萊爾富買鳳梨更經濟實惠！

萊爾富表示，萊爾富引進的台農17號金鑽鳳梨，是採用自然農法的方式栽種管理，同時以人工除草代替除草劑，種出來的金鑽鳳梨果肉細密，香甜多汁，不但具有台灣獨特口感與風味，連鳳梨心都可以吃，無論食用、加工都適合，深受國內外市場喜愛，是外銷的旗艦水果之一。

萊爾富說，民眾自3月5日起，可於全台萊爾富門市進行「台農17號金鑽鳳梨」預購，並預計於3月中下旬照訂購順序排單出貨，還可免運宅配到府；3月24日前到萊爾富預購「台農17號金鑽鳳梨」，於結帳時報會員手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼，還享全店單筆消費滿200元，送滿額購物金50元，單筆贈送無上限，讓會員買愈多賺愈多。

(工商 )