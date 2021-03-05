美國10年期公債殖利率再升，美國股市修正，加上台積電、聯電美國存託憑證（ADR）分別跌約6%、7%影響，台股早盤重挫逾260點、最低來到15636.43點；台積電跌逾2.5%、失守600元關卡。
權值電子股台積電今天股價跳空開低13元，摜破600元關卡，最低來到584元；聯電跌逾5%，最低來到46.5元；鴻海跌1.3%，來到113元。
法人表示，台股逢高檔套牢與獲利賣壓，且日指標未正式轉強，短期盤勢仍為大幅波動格局。（編輯：張均懋）1100305
(中央社)
美國10年期公債殖利率再升，美國股市修正，加上台積電、聯電美國存託憑證（ADR）分別跌約6%、7%影響，台股早盤重挫逾260點、最低來到15636.43點；台積電跌逾2.5%、失守600元關卡。
權值電子股台積電今天股價跳空開低13元，摜破600元關卡，最低來到584元；聯電跌逾5%，最低來到46.5元；鴻海跌1.3%，來到113元。
法人表示，台股逢高檔套牢與獲利賣壓，且日指標未正式轉強，短期盤勢仍為大幅波動格局。（編輯：張均懋）1100305
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