國民黨主席預計今年7月改選，國民黨智庫副董事長連勝文日前拋出「黨主席應專任」想法，並表示將開始認真評估參選黨主席。國民黨高雄市大寮區黨部主委郭倫豪表示，連勝文早在前黨主席吳敦義卸任時，就已開始朝「藍營新共主」做準備，且連畢竟擁有雄厚的資本與實力，比現任主席江啟臣可能更具吸引力。

郭倫豪5日接受香港媒體《中評社》訪問表示，連勝文會對黨主席表態他一點都不意外，因為吳敦義卸任後就傳出連有意參選，而從連刻意往黨中央路線經營，就能看出連不斷在往這個方向努力，雖然相關動作並不明顯，但前後思考就會覺得合情合理。

談到連勝文的影響力，郭倫豪指出，連勝文今年51歲，在黨內仍可算青壯派，且連在黨內有提拔一群年輕勢力、黨外人脈也相當廣闊，故連勝文的發言與動向都相當具有影響力、勝選黨主席的機率不是沒有。郭倫豪分析，連勝文沒有擔任過民意代表，只選過一次台北市長卻慘敗，但如果連勝文很認真參選、可望獲得不少人支持，因為很多人都欠連勝文人情，例如江啟臣無連支持，上次也無法成功勝選。

談到連勝文是否會參選到底的關鍵，郭倫豪指出，連勝文包袱較多，勢必面對鋪天蓋地的抹黑言論，有沒有決心與勇氣，是他未來能否擔當大位的重點。

(中時新聞網)