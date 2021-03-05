台灣之星「全民5G」資費方案，至今已吸引許多想搶先體驗5G的消費者嘗鮮，開台不到半年即提前達成5G用戶滲透率5%目標，截至目前5G用戶數已累績超過12萬，同時，符合現階段實際使用需求的5G資費設計，也吸引許多從未使用過台灣之星的消費者紛紛決定要轉換電信業者，加入全民5G行列，帶動新朋友申辦量持續成長，自去年八月5G正式開台以來，成長幅度已達兩成。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，自開台以來，台灣之星就堅持致力把消費者在乎的地方做到最好，短短六年內便成功晉級電信市場第四，更在市場高度飽和的挑戰下，帶動行動用戶數穩定成長、2020年更是業界行動用戶數唯一正成長的電信業者，同時並創下用戶整體滿意度98%、親友推薦度95%的好成績，加上符合實際使用需求的資費設計，帶動新朋友申辦量穩定成長，增幅達兩成。

台灣之星最新宣布，針對「新朋友限定優惠」再升級，凡首次在台灣之星申辦門號者，即可獨享新朋友四大專屬好禮，包含有搭配5G月租999元起，可享4G不限速上網吃到飽、有用到5G才付錢，享iPhone12 mini(64G)0元購機，同一戶籍家人推薦申請新朋友專案，更可享iPhone12(128G)0元購機；原新朋友限定月租299元資費方案，可享4G不限速上網吃到飽，再享5G上網5GB，網內互打免費、網外送100分鐘，現在若由同一戶籍家人推薦申辦，再享月租費月月省100元優惠；申辦5G月租799元起資費方案，除可享終身4G不限速上網吃到飽、有用到5G才付錢、網外+市話語音分鐘數最高送440分鐘外，多款人氣萬元手機最低只要0元起；搭配指定資費，可得11,000元「買東西商城」、foodpanda美食金、家樂福等各大電商平台購物金。

(時報資訊)