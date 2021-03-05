眼見「球弟」拉梅洛鮑爾本季交出場均15.8分、6.0籃板、6.3助攻與1.6抄截，這4項數據皆居本季新秀首位，向來不太稱讚自家球員的黃蜂老闆「飛人」喬丹，也不禁表示，「沒想到他這麼快適應NBA球賽，到目前為止，他已經超越我們預期！」

也難怪喬丹會開金口稱讚拉梅洛鮑爾表現，因為他自從站上先發位置，平均每場可拿20.6分、6.2籃板及6.6助攻，更幫助黃蜂本季搶下17勝18敗、東區第6位置，看來這支過往的東區爛隊，確實很有機會靠著球弟領軍重返季後賽行列。

聽到拉梅洛鮑爾還打算把自己練壯一點的說法，喬丹說：「我們相信他會繼續努力，成為一個更好的球員。我們的目標是成為長期的贏家，讓自由球員開始關注到我們這支球隊，就像海沃德去年夏天所做的那樣。」黃蜂已有5年沒嘗季後賽滋味。

拉梅洛鮑爾也贏得不少球星與教練肯定，爵士射手米契爾說：「他是真正的人物！」勇士前鋒卓雷蒙格林也說：「拉梅洛鮑爾是個大麻煩。」獨行俠總教練卡萊爾甚至預告拉梅洛鮑爾即將拿下本季新人王，「他就是你會喜歡看的天賦球星。」

(中時 )