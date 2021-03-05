Rock 'em. Sock 'em.



Yu Chang and Mike Freeman went back-to-back in the 2nd today. 💥#CLESpring pic.twitter.com/JQQBJyGOTf — Cleveland Indians (@Indians) March 4, 2021

前2場比賽沒有敲安，效力印地安人隊的張育成不鳴則已一鳴驚人，今日熱身賽對上釀酒人不只首安出爐，還單場雙響炮，安打、打點、得分一次到位，還有1次保送，個人打下3分，帶領印隊以5比1奪勝。

張育成前2場熱身賽雖然打擊內容不錯，但都沒能形成安打，安靜了2戰後他今日擔任先發第六棒、二壘手，首打席於第2局敲出一發左中外野2分炮，這也是他個人春訓首安，且下一棒弗里曼（Mike Freeman)也開轟，兩人背靠背全壘打一舉攻下3分領先。

全壘打一支不夠，4局上張育成的第2打席再開轟，中外野陽春炮攻下印隊第4分，達成單場雙響炮，且他第3打席獲得保送，此戰上壘率百分百，2支2、3打點，之後便退場休息，打擊率上升到3成33，昨日林子偉敲出今年台將首安，而張育成也趕進度，台灣選手的今年首轟開張。

印地安人總教練法蘭柯納(Terry Francona)也給予肯定，「雖然春訓開轟不會出現在你的球員卡上，但是很高興他做到了，我們知道他具備成為出色球員的能力，他以前也有展示過。」

印地安人隊張育成。（美聯社資料照）

(中時 )