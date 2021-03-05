大陸國務院總理李克強今天（5日）表示，考慮經濟運行恢復情況，引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展、經濟增速、就業、物價等預期目標，今年將GDP經濟成長速度設定為6％以上。

今天上午9點，第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會。大陸國務院總理李克強向大會做工作報告。

李克強表示，今年中國發展仍面臨不少風險挑戰，但經濟長期向好的基本面沒有改變。大家要堅定信心，攻堅克難，鞏固恢復性增長基礎，努力保持經濟社會持續健康發展。

李克強指出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長6％以上;城鎮新增就業1100萬 人以上，城鎮調查失業率5.5％左右；居民消費價格漲幅3％左右；進出口量穩質升，國際收支基本平衡；居民收入穩步增長；生態環境質量進一步改善，單位國內生產總值能耗降低3％左右，主要污染物排放量繼續下降；糧食產量保持在1.3兆斤以上。

李克強表示，經濟增速是綜合性指標，今年預期目標設定為6％以上，考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利於實現可持續健康發展。

李克強表示，做好今年工作，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展。堅持常態化防控和局部應急處置有機結合，繼續毫不放鬆做好外防輸入、內防反彈工作，抓好重點區域和關鍵環節防控，補上短板漏洞，嚴防出現聚集性疫情和散發病例傳播擴散，有序推進疫苗研制和免費接種，提高科學精準防控能力和水平。

(中時 )