處理器大廠美商超微（AMD）發表AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡，帶來卓越效能、令人讚嘆的逼真視覺效果以及眾多先進軟體功能，全新定義1440p解析度遊戲。

象徵尖端工藝與設計的AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡，結合AMD RDNA 2遊戲架構、96MB高效能AMD Infinity Cache技術、12GB高速GDDR6記憶體、AMD Smart Access Memory等先進技術，滿足現代遊戲各方面持續攀升的要求。AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡藉由多項新功能在特定遊戲中帶來比前代顯示卡高達2倍的效能提升，並在特定電競遊戲中提供超過165 FPS的畫面更新率，呈現令人驚豔的高更新率1440p效能，以及令人屏息的視覺逼真度，進一步推升遊戲的極限。

AMD全球副總裁暨繪圖技術事業群總經理Scott Herkelman表示，現代遊戲的要求比過去更為嚴苛，因此需要更高的運算效能才足以呈現符合玩家期盼的沉浸式體驗。AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡是1440p遊戲的更佳選擇。大多數玩家目前仍在使用三、四年前入手的顯示卡，新產品將成為完美的升級解決方案，讓玩家在開啟最高階設定下運行1440p高更新率遊戲，享受流暢無比的遊戲畫面。

憑藉如此卓越的效能優勢，預計將有超過40家系統製造商與OEM廠商推出搭載Radeon RX 6700 XT的高效能桌上型PC。HP預期將在今年春季更新旗下兩款桌上型遊戲系統HP OMEN 25L與30L，將搭載AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡以及AMD Ryzen 5000系列桌上型處理器。

HP遊戲平台負責人Judy Johnson表示，玩家一直尋求最新的尖端技術，藉以在最喜愛的遊戲中脫穎而出，享受沉浸式體驗。我們非常高興將新款AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡配備在OMEN 25L與30L桌上型電腦，帶領全球玩家展開壯麗冒險。

卓越的1440p效能、令人驚豔的視覺效果、無與倫比的遊戲體驗AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡採用7奈米製程技術與AMD RDNA 2遊戲架構，設計旨在提供最佳效能與功耗效率。其他功能與特色包括支援AMD Infinity Cache，GPU晶粒上的96MB末級資料快取，以傳統架構相同的功耗水平發揮高達2.5倍的頻寬，從而提升遊戲效能。

支援AMD Smart Access Memory，在搭配AMD Radeon RX 6000系列顯示卡、AMD Ryzen 5000系列或特定Ryzen 3000系列桌上型處理器、以及AMD 500系列主機板時，能釋放更高效能。這項技術讓AMD Ryzen處理器能存取高速GDDR6繪圖記憶體，發揮高達16％的效能提升。

支援12GB高速GDDR6 VRAM，在開啟最高階設定與更高解析度的組態下，因應現代遊戲更高的紋理負載以及更嚴苛視覺要求，新款顯示卡配備12GB的GDDR6記憶體，讓玩家能輕鬆運行當前與未來的3A級遊戲大作。

支援AMD FidelityFX，AMD FidelityFX是一款為遊戲開發者設計的開源工具套件，以製作視覺強化特效，透過AMD GPUOpen對外釋出，目前已整合到超過40款遊戲且數量持續增加。這款針對AMD Radeon顯示技術進行優化的工具套件能將光柵光照、陰影、以及反射效果整合到最新遊戲，並將效能負荷減至最低程度。

支援DirectX Raytracing（DXR），能為基於AMD RDNA 2架構的顯示卡提供優化並實現即時逼真光照、陰影、以及反射效果，帶來令人讚嘆的遊戲體驗。在搭配AMD FidelityFX時，開發者可結合光柵與光線追蹤特效，在影像品質與遊戲效能之間取得理想平衡。

支援AMD Radeon Anti-Lag，透過支援DirectX 12 API，AMD Radeon Anti-Lag縮短從輸入操作到畫面呈現的反應時間，使遊戲操作更靈敏，在對戰型遊戲中搶得競爭優勢。

支援AMD Radeon Boost，現在藉由支援Variable Rate Shading可變速率著色，AMD Radeon Boost在快速移動的遊戲場景中，透過動態調降影像解析度或改變畫面中各區域的著色速率，帶來高達27％的效能提升，藉以提高畫面更新率與流暢度，發揮更高的反應速度，且影像品質幾乎不受影響。

Capcom製作人Peter Fabiano表示，我們非常高興與AMD合作，聯手為PC玩家帶來備受期盼的《惡靈古堡》系列遊戲新作。藉由強大的Radeon RX 6000系列顯示卡以及AMD FidelityFX、光線追蹤、以及Variable Rate Shading可變速率著色等新一代功能與技術，玩家能享受極致的對戰體驗、令人驚豔的視覺效果、極其細膩的角色與場景畫面、以及高效能的遊戲體驗。

與Mercedes-AMG Petronas電競戰隊打造極致效能AMD宣布與Mercedes-AMG Petronas一級方程式車隊旗下的Mercedes-AMG Petronas電競戰隊進行新合作案。Mercedes選中AMD Radeon RX 6000系列顯示卡、AMD Ryzen 5000系列桌上型處理器、以及先進的AMD Radeon Software繪圖驅動軟體技術的強大組合打造其電競主機，發揮最高畫面更新率、低延遲遊戲運行、以及最流暢的賽車遊戲體驗，讓駕駛者能充分發揮潛力。AMD在虛擬賽車中帶來無與倫比的競爭優勢。

AMD Radeon RX 6700 XT顯示卡預計從2021年3月18日起透過AMD.com官網、零售商、電子零售商、AMD夥伴廠商包括華擎、華碩、技嘉、微星、撼訊、藍寶科技、XFX販售，建議市場售價為479美元起。新款HP OMEN 25L與30L桌上型遊戲璨統預計將於今年春季上市。各OEM廠商與系統整合廠商的系統預計將在未來數月陸續問市。

(工商 )