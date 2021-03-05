不少人都有面試的經驗。一名網友表示，面試時常要填寫面試用的表格，有些涉及個人隱私，令他直呼「都還沒應徵上，就要攤開給大家觀賞？」好奇大家是不是都會乖乖照實寫，也懷疑各公司對於求職者的個資保密程度，貼文曝光後，引發網友熱議。

原PO 3日於PTT職涯板發文指出，面試時遇到許多公司需要填寫面試表格，不只問及每份工作離職原因，也會對求職者及求職者家人進行身家調查，且有些問題已涉及個人隱私，認為都還沒確定應徵上，就要將個資攤開？他進一步地表示，不知道每家公司對於個資保密程度如何，「但我不只一次在公司的紙類回收箱裡，看到求職者的資料」，甚至是錄取後，也要簽連帶保證人，「是出來工作要把一家老小的未來都賠上？面試的表格大家都會乖乖照實寫嗎？」

貼文曝光後，不少網友無奈說，「想去的公司，我會認真寫」，畢竟就是因為嚮往面試的公司，才會投遞履歷，也會看公司的規模大小來做決定，幾千、幾萬人以上的大公司，就會乖乖配合填寫。

其他人則表示，只會針對必要的項目填寫，像是離職原因也只會寫上一間公司，問及戶籍地址、家人資訊的一律越過，有的面試主管還會問「你現在單身嗎？」也令人大翻白眼。

另外，也有人建議填寫相關表格時，不必全部照實填寫，親友個資也建議跳過，可向面試主管表明「收到錄取通知後再補齊」，或是挑自己覺得可以的填寫，其他可以靠面談。

(中時新聞網)