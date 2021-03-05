默克將旗下的「特用材料」（Performance Materials）事業體名稱更改為「電子科技」（Electronics）。此次更名是基於近年實施企業策略調整的通盤考量，亦為2018年起「光明未來」轉型計畫奠定了又一個里程碑。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼（Kai Beckmann）表示，「為了達成企業轉型，更改事業體名稱對我們而言是順理成章的一步。畢竟，新名稱讓我們更聚焦於電子科技產業的市場定位。同時，也更精闢地說明了在科技日新月異且數據量爆發增長的時代，我們對全球蓬勃發展所做出的優異貢獻。近年來，在我們「光明未來」轉型計畫的架構下，默克已經在全球電子科技市場中，奠定了領導地位。現在透過這個新名稱-電子科技，能讓大眾對我們的業務範疇更加一目了然。」

默克電子科技事業體致力於推進數位化生活的進程，並以先進材料與技術實現未來趨勢如5G、大數據、自動駕駛、人工智慧或物聯網等。而這些趨勢正促使電子設備變得更小、更快、更節能，例如，尖端晶片的製造正是需要更多接近原子大小的結構組成。

2019年，默克收購了Intermolecular和慧盛材料（Versum Materials），在轉型計畫當中完成了兩項至關重要的進展。Intermolecular收購案為默克帶來獨有的製程與研發能力，並能加速為電子產業客戶帶來創新材料科技的期程。而透過收購慧盛材料（Versum Materials），默克成功地擴展了應用於先進半導體體製程的產品組合，包括創新且超高純度的製程材料、氣體和設備。隨著本次更名，慧盛材料（Versum Materials）的名稱也將改為「電子科技」。

然而，此次事業體更名並不會影響現有公司組織架構，默克「電子科技」事業體旗下仍由半導體科技、顯示器科技及表面應用科技等三個事業單位組成。默克電子科技事業體涵蓋一應俱全的產品與服務，包括半導體產業的高科技材料和解決方案、顯示器產業所需的液晶和OLED材料、以及塗料和化妝品材料的特效顏料。 依據2020 年 9月的公司財報，默克在半導體市場表現強勁，進而提高了3％至4％平均年度有機增長。目前默克電子科技事業體90％的營業額來自於旗下的半導體科技和顯示科技兩大事業單位。

(工商 )