陸政府工作報告：2021年GDP拚增長6％以上 09:542021/03/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院總理李克強5日在全國人大開幕式上做政府工作報告。2021年發展主要預期目標是國內生產總值增長6％以上、城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率5.5％左右，居民消費價格漲幅3％左右。 李克強政府工作報告 今年大陸GDP增速6％以上 陸政府工作報告：2021年赤字率3.2 (工商 ) #政府工作報告 #增長 #城鎮 #以上 #GDP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠疫源調查掀爭議 世衛擬直接公布完整報告 07:112021/03/05 國際 陸政府工作報告：堅持一個中國原則和「九二共識」 09:542021/03/05 財經 調查：近9成美國人視陸為競爭對手而非夥伴 07:132021/03/05 國際 大陸政府工作報告 兩岸表述受矚目 04:102021/03/05 產業財經 金管會喊出新目標：非現金支付 三年拚6兆 04:102021/03/05 金融．稅務 智伸科2月營收6.75億 創同期新高 04:102021/03/05 證券．權證 美國智庫調查 台灣經濟自由度 27年來最佳 04:102021/03/05 財經要聞 《金融》非現金支付交易金額 金管會拚3年達6兆元 08:022021/03/05 財經 新北寶高智慧產業園區 3月招商 04:102021/03/05 地方新聞 林萬億：勞保破產時間緊迫 04:102021/03/05 財經要聞 5G基站年底拚1萬 用戶上看200萬 04:102021/03/05 產業．科技 財經熱門新聞 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 抗中觸底線 拜登大打台灣牌 - 全球財經 - 工商時報 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 一銀、兆豐領軍 成立行庫ESG平台 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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