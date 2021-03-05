大陸國務院總理李克強5日在全國人大開幕式上做政府工作報告。2021年發展主要預期目標是國內生產總值增長6％以上、城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率5.5％左右，居民消費價格漲幅3％左右。

李克強政府工作報告 今年大陸GDP增速6％以上
陸政府工作報告：2021年赤字率3.2

(工商 )

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