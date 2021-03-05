美國聯準會主席鮑爾談話，未能阻止美股的重挫，台股加權指數5日跳空開低在15,759.58點，大跌146.83點，台積電（2330）開在588元，600元關卡失守，聯電（2303）則開在46.8元，加權指數跌幅擴大，已逾220點。

美國股市4日下跌，科技股賣壓持續沈重，那斯達克指數回吐年內漲幅轉而下跌0.1％，道瓊指數今年來則仍上漲1％。

道瓊工業平均指數3月4日終場下跌1.11％（345.95點）、收30,924.14點。標準普爾500指數下跌1.34％（51.25點）、收3,768.47點。費城半導體指數下跌4.84％（143.95點）、收2,831.63點。

統一投顧指出，外資再度大幅賣超，台股跌破萬六關卡及月線支撐，整體技術線型轉差。雖然美國經濟數據轉佳，景氣復甦確立，但是連帶產生通膨疑慮再起,並造成市場評價調整，科技股首當其衝。且聯準會主席談話表明現階段不會採取救市措施，造成美科技股持續重挫，壓抑台股指數表現空間。

統一投顧預料短期台股將在維持弱勢震盪，建議擇優選股，採取低接布局策略，可聚焦業績財報佳的類股，如金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。

(工商 )