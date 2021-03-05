大陸國務院總理李克強5日在全國人大開幕式上做政府工作報告。對台工作方面，他表示，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。

他表示，要高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動，完善保障臺灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。

(工商 )