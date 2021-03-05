為大力吸引來客，台北101觀景台不僅今年再加碼祭出國人優惠，降低觀景台票價，更宣布即日起推出「日夜都精彩」活動方案，聚焦親子、年輕客群，其中，首波推出由專業飛行員執照教練帶領的「高空飛行教室」，還有造型雞蛋糕DIY的「一日小職人體驗」活動受矚目，另外還開發「祕境5+1」，有101百萬夜景跟隱藏景點，邀民眾一起來探索體驗！

台北101總經理張振亞表示，今年觀景台每一季都將推不同的主題活動，增加新的元素進來，目標今年觀景台來客數要超越去年，挑戰逾70萬人次。事實上，台北101觀景台一直是國際觀光客必造訪景點之一，2015年曾創下全年290萬人次的高峰紀錄，去年受Covid-19疫情影響，國際觀光客不能來台，觀景台造訪人次下滑至62萬多人次，是除了成立的第一年以外，首次跌破百萬人次以下。

不過，台北101觀景台立刻祭出各項因應措施，進行搶客大作戰，包括從去年5月起推出國人優惠方案，原票價是成人600元、孩童540元（6歲以上至12歲以下），去年推出下午3點前成人優惠票價300元，且12歲以下孩童全面免費。今年1/1起更進一步加碼優惠，平日全時段成人300元、假日成人420元，且一名成人可帶兩名12歲以下兒童免費入場。

除了調降票價外，台北101觀景台去年也陸續推出三代同堂送全家福照、中秋花好月圓活動，以及針對全台公私立小學祭出的校外教學方案等，都有不錯的效益。因此，台北101觀景台今年再加碼，預計季季都有新的主題活動加入，瞄準親子、年輕客群。

其中，針對親子客群，張振亞說，今年重新定義台北101成為「天空翻轉教室」，主因是過去發現很多活動規劃很受到親子好評，愈來愈認知到像台北101這樣的場域有很多學習的素材，包括高樓建築、風阻尼球、煙火等，都可以提供孩子學習，未來希望增加更多這方面的元素。

在「天空翻轉教室」的架構下，台北101觀景台推出三大活動，首先是「101觀景台小小導覽員」讓孩童免費參與小小導覽員體驗，透過引導及互動問答，訓練口語表達及溝通能力；其次是位於觀景台91樓的iPILOT飛行體驗，3/15起每日下午13:00-17:00每個整點開設「高空飛行教室」（每場次約15分鐘），將由領有飛行員執照的教練揭秘駕駛艙的各項科技，帶領體驗高空模擬飛行；還有「一日小職人體驗」，首波是雞蛋糕DIY烘焙體驗，之後還有其他職人體驗活動陸續推出。

另外，針對年輕客群，台北101觀景台推出全新的「夜之101：一窗一景．獨享靜謐」與「祕境5+1」活動，除了可預約高空專屬看美景的空間，一天僅17:30、19:00兩個場次，一個場次開放24組預約，一組2人，台北101表示，這是台北101觀景台與H&D東稻家居合作，首創專屬區域預約制，打造全台看夜景最怡人的高空空間，可以跟家人伴侶好友分享。

此外，台北101也首次揭露「祕境5+1」，分別在西面、北面、南面有台北101光之倒影、巨蟹座的專情祝福、甜蜜長久的長青樹、遠古神獸幸運圖騰等，都是只有在101觀景台高空看得到的美景，邀請民眾前往探索發掘。

(工商 )