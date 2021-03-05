「桌球CP」福原愛、江宏傑的婚變風波近日鬧得沸沸揚揚，兩人甜蜜期時曾一起上大陸實境節目《幸福三重奏》，與大S、汪小菲、陳建斌、蔣勤勤都是同期嘉賓。今(5日)凌晨，汪小菲忍無可忍在微博開炮，直指罪魁禍首就是編故事的媒體，「咱們幸福三重奏時相處過那麼多月，那是你們家的事，別聽那些寫故事的人編故事。一直愛你們」。

福原愛、江宏傑最近爆出婚變，福原愛先是被日本媒體拍到與一名高帥男在橫濱約會，後來她受訪強調對方只是支持她心靈的友人，昨她再發聲明透露是在開公司過程中覺得經驗不足，才尋求男性朋友經驗，澄清兩人在飯店沒有同房，針對疑受夫家言語霸凌一事沒有直接回應，並強調之後夫妻會共同解決問題，江宏傑也發聲明回應太太：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」。

江宏傑、福原愛3年前曾和大S、汪小菲一同上節目。（圖／翻攝自秒拍）

江宏傑和福原愛2018年曾一同攜手上《幸福三重奏》，節目中兩人和大S、汪小菲夫妻互動頻繁，常到各自的家裡串門子，眼見江宏傑夫妻陷婚變疑雲，汪小菲今凌晨生氣說：「我這幾年受到最大的困擾就是各（個）別台灣媒體編故事，胡說八道，然後作為熱點被咱們很多平台轉發，上熱搜。結果雙方都沒有責任，當事人成了炮灰，可能被這幫人編的故事影響一輩子。」

汪小菲發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲與大S結婚10多年。（圖／中時資料照片）

汪小菲力挺福原愛夫妻，強調那是他們的家務事，希望當事人不要被媒體影響，最後怒回：「我太了解各（個）別台媒的套路了，先瞎他X的胡說，編故事，然後炒熱點，大陸公眾號轉發，上熱搜，逼的當事人解釋，最後他們都贏，這個編的謊言成了現實，當事人成了炮灰。最近不是開兩會嗎？我不是代表，但是我也想提案，轉發和誇大不實新聞的是否也要追究刑事責任？！」

(中時新聞網)