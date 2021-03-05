同致(3552)自3月5日起預收款券，並每20分鐘撮合一次，受此影響，今天早盤股價下跌失守300元關卡。

同致因成為Tesla供應商，近期股價波動較大，櫃買中心表示，同致電子企業公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年3月5日起10個營業日(110年3月5日至110年03月18日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

同致自結1月合併營收為8.53億元，年成長84.71%，稅前盈餘為1.17億元，稅後盈餘為1.01億元， 年成長7851.93%，單月每股盈餘為1.18元。

(時報資訊)