之前曾說過，若東京一旦進入緊急狀態，將對經濟將造成巨大影響的日本經濟大臣西村康稔，面對新冠疫情如此盛行下，也不得不再度低頭。西村康稔5日表示，日本政府計劃將大東京地區正在實施的緊急狀態，再順延兩周至21日，希望能徹底抑制新冠病毒擴散。

在日本目前緊急狀態下，政府已要求居酒屋等餐廳必須要在晚上8點之前打烊，而閉店休息前一小時，就得停止供應酒精性飲料。同時，日本民眾晚上8點以後就要待在家裡，除非有一定要外出的理由。

日本人有三分之一左右，都住在東京，千葉，神奈川與埼玉地區，其地方父母官都大力疾呼中央，能再延長原定7日結束的緊急狀態，因為當地疫情還沒有真正被壓下來。

日本富士電視台報導，5日很可能就會正式宣布，延長大東京地區緊急狀態到3月下旬。

因為離東京奧運復賽開始的準備時間，僅有短短的四個半月而已，故日本政府正如熱鍋上的螞蟻一樣，著急希望疫情不再擴散。因為，照目前的緊急狀態規定，東奧復賽前外國運動員一律不得進入日本進行賽前訓練。

各行各業也都在等，日本政府對大東京緊急狀態的最新決定，像大阪，京都等大城市的緊急狀態也早先一步取消。不過，與2020年第一次緊急狀態相比，這次的限制範圍已縮小很多，不若上一次學校與很多商店都不得開放。

但緊急狀態還是有一些成效，4日東京有279位新染疫者，跟元月7日創紀錄的2,520例相比，疫情已有顯著趨緩。截至3日，日本全國約有43.3萬位新冠患者與8050位不幸疫歿者。

(時報資訊)