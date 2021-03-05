減產消息提振，周四歐美原油期貨續漲4.2%；石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，於結束部長級會議後宣布，將決定延長現行減產措施至4月底，唯有俄羅斯及哈薩克，分別獲准微幅增產13萬桶/日及2萬桶/日。

同時，沙烏地阿拉伯也將自願延長減產100萬桶/日的計畫至4月底；分析師表示，儘管市場已漸漸從新冠疫情的打擊中復甦，但沙國仍對於原油生產抱持謹慎態度，因此後續庫存量與需求程度的變化，將是油價走勢的關鍵因素。而此次的延長減產決議，也激勵了買盤進場，歐美油價因此攀升至去年1月以來新高；其中美國原油漲幅4.2%，倫敦原油漲幅4.2%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲2.55美元，報每桶63.83美元；4月熱燃油漲0.06美元，報每加侖1.90美元；4月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖2.00美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲2.67美元，報每桶66.74美元。(商品行情網)

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