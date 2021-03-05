日本「桌球天后」福原愛與台灣「桌球王子」江宏傑在2016年結婚，婚後生了一雙兒女，夫妻倆曾上大陸真人秀，也大方在社群分享私下生活，都展現出恩愛模樣，即使孩子出生也沒改變，不料近日爆婚變，福原愛還被日媒拍到跟高帥男同遊橫濱中華街還過夜，雖她否認出軌，但經紀公司也說兩人的異國婚姻，很需要時間溝通磨合，心理師王雅涵也揭開4點異國戀或異國婚姻的艱難，福原愛恐怕也深陷其中，克服不了就GG。

心理師王雅涵在其臉書專頁「心理師的歡樂之旅」中，討論、分析福原愛夫妻的婚姻問題，希望眾人可以看見他們需要克服的難關，來減少猜測，給予他們空間解決婚姻問題，引用了自己過去的文章〈維繫異國戀情為何這麼難？〉，表示偶像劇中的異國CP，最終得到美滿結局，那份浪漫讓人羨慕，但也讓眾人被粉紅泡泡蒙蔽，時常忽略了其中的困難，相較於一般情侶，異國戀因文化差異、語言問題、相處時間較少等，讓他們更容易累積沒處理的心理問題。

王涵雅醫師提出4點異國CP需克服的差異，首先文化差異，表示雙方都是台灣人，都會因北部、南部、客家人、原住民等不同，而產生許多問題，遑論是自不同的國家、文化、語言、環境、教育等生成的兩個人，「所言所行，都有可能造成誤會和不舒服」，再加上婚後不是只有彼此，還有彼此的家人，面對完全不同文化的人，夫妻都必須擔當另一半與家人之間的溝通橋樑，不該也不可以置身事外或選邊站。

第二，則是性別差異，不同的國家對性別有不同的看法，甚至有的還有階級之分，即使性平教育跟刻板印象在現代已經好很多，但生活中仍是常見的，女性通常會遭受較多評論，如果雙方心理建設、共識不足，就容易受他人影響，造成婚姻裂痕，王涵雅也舉例「日本桌球天后福原愛『下嫁』台男江宏傑」、「一定是因為錢才結婚」、「種族不對，一開始就輸了」等言論，這類差異言論也考驗著異國婚姻。

第三，時間與空間差異，異國戀情在發展時，見面時間較少，磨合的機會更少，而畢竟多數人有時間也不想拿來溝通甚至吵架，「只想著把握能相處的時間，久而久之累積了許多的問題形成未爆彈」；最後，則是心理差異，當關係進入到婚姻，勢必至少一人得做出犧牲，離開家鄉、親人及朋友，「展開一個完全新的生活，需要非常大的勇氣和決心」，這時另一半是否能給予同理及愛護，就格外重要，情濃時這都不是問題，但久了，心理上就會產生差異，一方覺得犧牲，就容易進入受害者的角色，而理所當然地要求對方；另一方也因虧欠而總覺得永遠低一等，做什麼都有壓力，忘了自己的重要性，但兩人都忘了，這份關係的成立，是來自雙方的抉擇與承諾，「記得，選擇是為了自己而不是為了他人」。

當然，異國婚姻還有很多的差異，例如價值觀、經濟能力、個性等，數也數不完，唯有愛與包容，才能讓磨合差異，讓彼此的關係平順，「異國戀情的確是一件困難的事情，但他不是真正的藉口和理由」，需要的是真誠的溝通，與設身處地的同理與感受，成為彼此的支持力量，「持續的愛才能勝過一切」。

(中時新聞網)