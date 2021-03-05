花蓮1對新婚夫妻小凱、小梅在打拼數年後，在2019年6月貸款買下新城鄉1棟300多萬的透天老宅，夫妻倆人為了盡快搬進新家，透過網路找到當地一家頗具規模的工程行要裝潢修繕新家，工程行許姓負責人起初十分積極，保證會讓夫妻倆人年底入住新家，夫妻倆簽下合約，並依據工程進度分期繳納總數100萬的工程款，許男還建議小凱繳納最後2次工程款後，留5萬元尾款即可，豈料，許男在拿到95萬工程款後，卻時常聯繫不到人，工程也停擺，原本預計2019年底搬入新家的夫妻倆，直到現在都無法入住，而許男卻猶如人間蒸發。

小凱（49歲）與妻子小梅（30歲）在2017年結婚，為了擁有自己的家，賣命的工作存錢，2年後終於以貸款買下花蓮縣新城鄉的1棟300多萬透天厝，由於房屋屋齡高，小凱決定委託當地工程行修繕，許姓負責人還拍胸脯保證，絕對讓夫妻倆年底入住，小凱聽了很心動，決定以100萬元裝潢新家，並許男簽訂合約。

夫妻倆每日下班後都會到新家查看工程進度、許男有時也會在現場，或是傳施工現場照片給小凱，不久後小梅懷孕，劇烈的孕吐，小梅只好辭去工作專心待產，經濟重擔全仰賴小凱，但生活費、房貸、房租、醫療費用，讓小凱喘不過氣，許男突然表示工程只剩1個月就要完工，因此建議小凱將最後2次的工程款付清。

小凱說：「當時的我心力交瘁，因為自己也曾當過裝修工，知道工人賺的是辛苦錢，不希望拖欠費用，加上進度都很正常，所以我硬著頭皮付清工程款項，只剩5萬元尾款，但自從那次後，工程完全停擺。」許男不再主動回報工程進度，而且經常失蹤，原先說好年底交屋，卻一拖再拖。

小凱以140多萬與工程行許姓負責人簽訂修繕契約，並約好2019年底交屋，豈料拖到現在遲遲未完工。（圖／讀者提供）

小凱透過各種管道找到許男，許男表示：因為在台北的奶奶過世，所以他人都在台北。承諾小凱會在隔年（2020年）1月交屋，小凱體諒許男親人離世未予計較，孰料，等到1月，房子裝潢依舊沒任何進度，夫妻倆到許男住家找人，卻遍尋不到他的蹤影。

接著，許男接二連三的以各種藉口拖延交屋，至於新家的工程，依舊沒有任何進度，至此夫妻倆才知道許男竟是「裝潢蟑螂」。小凱說，為了這個家，夫妻倆花了所有心血和積蓄，眼看孩子出生、日漸長大，夫妻倆扛著房貸、房租、各種支出，卻還是有家歸不得，讓他們相當無助。

本刊致電該工程行許姓負責人公司，接電話的男子表示無法聯繫到許男，記者留下電話後，直至截稿前仍沒有任何回應。

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(中時新聞網)