花蓮1對小資夫妻小凱、小梅，花了300多萬買了透天老宅，並向當地工程行許姓男子簽約裝修，豈料，許姓男子拿到工程款95萬後卻擺爛罷工，原先約定的交屋日期拖了近1年半，小凱夫妻倆的夢想房屋不堪風吹日曬，淪為青苔蚊子屋。小凱事後將遭遇張貼在網路上，卻引來曾替許男房屋施作的工班師傅留言，表示自己也沒拿到半毛錢。

小凱事後將不幸遭遇PO上臉書，引來工班師傅留言，指出自己也沒拿到錢。（圖／讀者提供）

小凱夫妻倆積蓄都注入新家，想不到卻遲遲無法入住，而工程行許姓男子依舊神隱，「我的日子還是要過，只是過得比較苦。」小凱感嘆的說，他將荒誕的裝修遭遇PO上網，卻有1名自稱裝修工班師傅表示：「當時也就是跟著我爸和一些師傅過去您那棟工作，但工作了10到20天，卻一毛錢都沒拿到。」小凱看著自己辛苦賺的錢下落不明，許姓男子依舊在外逍遙，讓他非常憤怒。

小凱不甘心，決定向法院聲請強制執行，但一直毫無音訊，最後夫妻詢問法院，卻得到了「此案已結案」的答覆，律師葉書佑表示，由於許男名下無可扣財產，因此小凱需要直接致電許男，並告知他薪水的1/3會被扣入強制執行。

律師葉說，一般而言，簽訂工程承攬契約，會依照包商工程完成進度再給付，許男要求小凱夫妻支付後2期費用後卻停止施作，不斷藉故推託，赴調解委員會又故技重施，甚至還騙對方財產都登記自己名下，明顯有詐欺嫌疑，葉書佑建議小凱夫妻可向許男提告《詐欺罪》，比較有機會拿回工程款項。

本刊致電該工程行許姓負責人公司，接電話的男子表示無法聯繫到許男，記者留下電話後，直至截稿前仍沒有任何回應。

今年1月，花蓮地院的執行命令中提及工程行許姓負責人，每月需將薪水1/3移轉給小凱夫妻。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)