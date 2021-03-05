大陸國務院總理李克強5日在全國人大開幕式上做政府工作報告。李克強表示，積極的財政政策要提質增效、更可持續，2021年赤字率擬按3.2％左右安排。

大陸2019、2020年赤字率分別為，3％、3.5％。

李克強表示，積極的財政政策要提質增效、更可持續，考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按3.2％左右安排、比去年有所下調，不再發行抗疫特別國債，因財政收入恢復性增長。

李克強表示，優化和落實減稅政策。市場主體恢復元氣、增強活力，需要再幫一把，繼續執行制度性減稅政策，延長小規模納稅人增值稅優惠等部分階段性政策執行期限，實施新的結構性減稅舉措，對沖部分政策調整帶來的影響。將小規模納稅人增值稅起征點從月銷售額人民幣（下同）10萬元提高到15萬元。

李克強指出，對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅，各地要把減稅政策及時落實到位，確保市場主體應享盡享。

(工商 )