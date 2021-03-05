大陸國務院總理李克強今天（5日）表示，今年財政赤字率擬按3.2％左右安排、比去年有所下調，不再發行抗疫特別國債。將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額10萬元提高到15萬元。對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅。

今天上午9點，第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會。大陸國務院總理李克強向大會做工作報告。

李克強表示，今年要重點做好「保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，促進經濟運行在合理區間」。在區間調控基礎上加強定向調控、相機調控、精準調控。宏觀政策要繼續為市場主體紓困，保持必要支持力度，不急轉彎，根據形勢變化適時調整完善，進一步鞏固經濟基本盤。

李克強表示，積極的財政政策要提質增效、更可持續。考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按3.2％左右安排、比去年有所下調，不再發行抗疫特別國債。因財政收入恢復性增長，財政支出總規模比去年增加，重點仍是加大對保就業保民生保市場主體的支持力度。

李克強表示，中央本級支出繼續安排負增長，進一步大幅壓減非急需非剛性支出，對地方一般性轉移支付增長7.8％、增幅明顯高於去年，其中均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金等增幅均超過10％。

李克強表示，建立常態化財政資金直達機制並擴大範圍，將2.8兆元人民幣中央財政資金納入直達機制、規模明顯大於去年，為市縣基層惠企利民提供更加及時有力的財力支持。各級政府都要節用為民、堅持過緊日子，確保基本民生支出只增不減，助力市場主體青山常在、生機盎然。

李克強表示，優化和落實減稅政策。市場主體恢復元氣、增強活力，需要再幫一把。繼續執行制度性減稅政策，延長小規模納稅人增值稅優惠等部分階段性政策執行期限，實施新的結構性減稅舉措，對 沖部分政策調整帶來的影響。將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額10萬元提高到15萬元。對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅。各地要把減稅政策及時落實到位，確保市場主體應享盡享。

(中時 )