這太狂了！一名網友分享影片表示，在路邊看到一名阿伯開車門，結果一拉開車門竟然直接往下掉，對方也超熟練一個動作秒扶住，讓他驚訝直呼「下掀式鍘刀車門」，引起網友熱議，也吸引1.2萬人狂讚，真的快笑死，第一次看到下掀車門，恐怕只有車主本人懂得怎麼開門。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一則影片，只見路邊停著一輛舊舊的藍色廂型車，一位老伯緩緩走向車子，伸手一拉打開車門，未料車門直接往下滑，而他也相當熟練地扶住車門，輕輕移開後便順利坐上車，讓原PO看得嘖嘖稱奇道：「哇！下掀式鍘刀車門。」

阿伯伸手一拉車門「鍘刀式打開」，讓1.2萬網友全都看傻。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

影片吸引1.2萬人朝聖，引起網友熱烈討論，「這太厲害了」、「太帥了！第一次看到下掀的」、「其實他是一部超跑，怕被人家認出，故意鍍老車款的膜」、「快笑死」、「感覺上高速公路會解體」、「只有他自己懂怎麼開」、「這車門唯一還被留著的原因是因為照後鏡吧？」、「這台真的超強，我爸之前轉彎太大，後面滑門還會自動滑開，堪稱自動滑門界的始祖」、「下掀很少見的」、「改都改不出來」。

但也有人看影片之後表示，車主也許生活艱苦，應該沒有人會願意這樣。另不少人則是擔心，車況這樣還開到路上真的很危險！萬一開車過程中，車門突然整個往下掉在路上，導致後方來車閃避不及撞上怎麼辦？根本是顆不定時炸彈。

(中時新聞網)