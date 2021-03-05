因應防疫期間小型聚餐的趨勢，並搶攻多元宴客商機，台北寒舍艾美酒店宴會廳即日起至6月30日推出「寬距 歡聚」小型聚餐專案，標榜以個人位上套餐型式供餐，減少接觸，確保衛生安全。同時，調降人數至八人為一桌，座位加寬距離，防疫加倍安心，專案優惠每桌16,800元+10％，最低保證桌數3桌起，席間加碼果汁無限暢飲，再贈送精選紅酒2瓶。

除此，寒舍艾美酒店宴會廳並提供多款典雅桌巾與椅套，可依不同主題需求彈性混搭變化，搭配新穎投影設備及聲光設施點亮每個重要時刻，強調商務宴會、公司餐敘或是家庭團聚，皆能安心歡聚。

台北寒舍艾美酒店位於台北時尚及藝文的核心地帶，以簡潔明亮的建築思維為主軸，挑高寬敞的舒適空間，有規劃完善的宴會設施與新穎的影音技術，專業的團隊靈活調整宴會空間以滿足顧客的需求，秉持殷勤周到的服務，為所有賓客打造獨一無二、安全衛生的歡聚空間。配合防疫，為維持適當的社交距離，宴會廳特別推出「寬距 歡聚」小型聚餐專案，每桌用餐人數從12位調整至8位，桌距間隔加大，讓溫馨聚餐更加放心。

(工商 )