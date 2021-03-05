每年例行的全明星賽選秀大會5日透過視訊模式進行，「小皇帝」詹姆斯首輪就挑了公鹿「字母哥」阿提托康波，搭配柯瑞、東契奇、約基奇組成超級豪華的詹皇隊先發陣容，杜蘭特隊先發陣容則有厄文、恩比德、里歐納德、畢爾與塔圖。

詹皇隊整體陣容包含先發的詹姆斯、阿提托康波、柯瑞、東契奇與約基奇，以及替補的利拉德、班西蒙斯、保羅、傑倫布朗、保羅喬治、沙波尼斯與戈貝爾，除了把自己好友保羅選進自己球隊，詹皇也意外挑了字母哥當作自己選秀狀元。

至於杜蘭特隊的整體陣容除了先發的厄文、恩比德、里歐納德、畢爾與塔圖，替補包含哈登、戴文布克、錫安威廉森、拉文、蘭道爾、武切維奇與米契爾，儘管杜蘭特自己因傷不打，仍把籃網三巨頭選在同一隊，他的先發位置則由塔圖取代。

有趣的是，詹姆斯與杜蘭特很有默契把兩名爵士球星放在最後才選，詹皇說：「我們並非想要中傷爵士，你們需要明白這點，就像我們小時候打電動一樣，我們從來不選爵士，就算擁有史塔克頓與卡爾馬龍的爵士，我們打電動也從來不選爵士。」

(中時 )