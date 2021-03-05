面對世界研究發行中央銀行數位貨幣(CBDC)的議題，我國中央銀行的態度為何？新世代金融基金會董事長陳(沖)認為，央行似不願正面接招。央行傾向由公私合作提供CBDC，央行更認為國際主要央行探索CBDC，不限於目前發展對支付系統與貨幣制度的威脅，還有爭奪金融霸權意味。換言之，我國既無意金融霸權，即無須發展CBDC，縱有必要，也可公私合作。

美國聯準會主席鮑爾表示「我不希望有一天醒來，發現美元已經不是世界儲備貨幣，其原因是我們剛剛錯過了一場技術變革」。陳沖認為，也許我國無意問鼎金融霸權，但鮑爾這一席話，還是可以參考。

陳沖強調，如果上述是央行本意，身為國人也無話可說，但須指出CBDC是Legal tender，代表國家主權，在我國是否適合公私合作？央行自身對CBDC如有深入研究，是否更易於判斷合作對手的適當性？而且CBDC只是支付工具的一種，與其他支付業者的服務仍有區別，CBDC與一般紙幣、輔幣都可轉入電子錢包，是否有電子支付業者就可不要CBDC？十五年來，CBDC已由「不值一哂」，到「各方矚目」，恐怕是正面接招的時候了。

近來全球都在熱烈討論發行中央銀行數位貨幣(CBDC)的議題。鑒於新冠疫情對消費經濟行為模式的影響，以及貨幣主權在全球經貿的地位，各國推動CBDC競爭更加白熱化，各主要經濟體，例如美國、中國、歐盟、英國爭相投入人力及物力，漸漸已進入成熟階段，韓國、日本、瑞典、挪威也紛紛展現其企圖心。當然各國對數位貨幣的發行，考慮相當複雜，除發行技術、貨幣霸權外，還有流通及管理的風險，包括反制偽鈔、消費者權益保護、個資保護、防制洗錢與貨幣政策等問題。

近日在市場上，許多加密貨幣價格劇烈起伏。加密貨幣不是幣，也許是commodity，也許是投資工具，但不是貨幣，更不是CBDC。至於穩定幣(stable coin)，以Diem(前身為Libra)為代表，其與實體貨幣掛鉤，有電子商務為後盾，對現有體系比較構成威脅，德國財政部長(Olaf Scholz)在Libra改名為Diem後仍稱之為「披著羊皮的狼」，足見其威脅。其實在舉世央行矚目下，穩定幣勢必接受監管，野性將受馴服，出不了大亂子，充其量只是「披著狼皮的羊」。至數位主權貨幣(CBDC)，一旦成功問世，在各國央行審慎規劃下，應該只是國民「錢包」中以「數位形態」出現的現鈔，是電子錢包中支付工具的一項，會大量減少輔幣(零錢)、現鈔的使用，如此而已。

以數位方式發行主權貨幣，當然不是簡單的事，其中有技術面的考慮，還有政策面、金融面的考量。CBDC如果發行，應不會全面發行，一方面各國央行總會避免劇烈衝擊金融體系，一方面要讓金融機構放心，最重要的是央行也不願失去中介機構的緩衝。新世代金融基金會曾於2020年2月13日「數位貨幣漸成全球主要央行顯學」一文，曾建議先從最底層的小額交易進行試驗，就是此一意旨。

至於現行的貨幣何去何從？陳(沖)表示「鈔票如同老兵，不死只是凋零」，鈔票應該不會消失，只是以不同形態的呈現，現在應該是迎接現鈔貨幣數位化的新時代了。

(時報資訊)