美國今天加強對緬甸出口管制，實施新一波制裁，以回應緬甸軍政府對民主抗議人士的暴力血腥鎮壓。

美國將緬甸重新分類，列入與俄羅斯和中國同等對手國家名單，以針對任何敏感性技術或材料進行審查，並限制任何可能作為軍事用途出口。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國正採取最新措施，「回應緬甸令人震驚的民主抗議人士遭受致命暴力情事」。

布林肯推文寫道：「我們呼籲重建緬甸民主。」他在文中使用了緬甸舊名稱Burma。

美國商務部表示採取了相關措施，並研擬進一步行動「以回應（緬甸）軍事政變，以及對和平抗議人士升高的暴力手段」。

在美國新規定下，將影響對緬甸國防部與內政部的出口，以及兩家國營事業「緬甸經濟公司」（Myanmar Economic Corporatio）和「緬甸經濟控股有限公司」（and Myanmar Economic Holding Limite）。

(中央社)