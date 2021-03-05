綠界科技(6763)與全球最大跨境電商平台Shopify完成串接，提供一站式無接縫的服務外，也公開最新版無跳轉(No Jump)的站內付2.0、新一代信用卡不定期不定額等功能，以滿足會員訂閱制的新型態消費需求，並且提供各種禮券、票券、住宿券、餐券等履約及價金保管的服務。此外，董事會決議109年下半年股利發放事宜，共計配發現金股利4.5元及股票股利1.5元，合計6元股利。

綠界科技協同Shopify台灣代理商奧雲科技開發的電商API，已與平台完成串接，廠商只需設定即可於平台內使用綠界金流、物流及電子發票服務。全新站內付2.0服務，方便企業進行數位轉型，站內付2.0可結合企業品牌風格，屬於內嵌式無跳轉的付款工具，除擁有可兼顧交易風險及避免斷鏈的動態3D功能外，也提供多情境卡號記憶，方便客戶使用。

另外，也提供中大型受捐款機構設計的新一代定期定額功能，台灣近年來因智慧型手機普及，線上訂閱制蓬勃發展，新一代定期定額功能提供企業大批次匯入授權、遠端捐款連結、失敗授權再發動及前後台綁定捐款等功能，可為電銷定期購及影音串流訂閱制金流運用使用，並且可支援遞延服務產業定期扣款使用。

全新電子禮票券服務上，除電子贈品服務外，也提供禮票券發行管理及定型化契約價金保管服務，過去企業不論是採購電子票券或是發行都需要與供應商或銀行來回溝通，綠界透過與超商及銀行的長期合作默契，快速協助企業降低申請的冗長時程，提高營運效率。

(時報資訊)