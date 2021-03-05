美國國會預算辦公室(CBO)估2021-2025年期間美國10年期公債殖利率平均為1.6%，2026-2031年升至3.0%、2051年上探4.9%。聯準會主席鮑爾表示，美國長天期債券殖利率雖走高，但FED關注的不是單一指標、而是整體金融狀況。美國10年期公債殖利率在鮑爾受訪後站上1.55%、高於今年初的0.92%。美債殖利率反彈，對成長型的科技股帶來沈重壓力。

但瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，美國10年期公債在年中可能走軟至1.3%左右，此外，也不看好美元投資級債，繼續青睞亞洲高收益債券、歐洲邊緣債券(在投資級與高收益之間的企業債)及綠色債券。

瑞銀指出，美國參議院在兩至三周內審議1.9兆美元財政刺激措施，基於實際規模比預期大，加上政府批准緊急使用疫苗，接種計畫取得了進展，讓投資者憧憬經濟將強勁復甦，市場甚至認為FED在明年下半年重啟加息，比3個月前的預期提前了一年。

然而，多位FED官員本周陸續喊話，理事雷納德(Lael Brainard)先表示，美債市場激起波動可能反令央行延後縮減資產購買計畫，國債收益率當天溫和回檔。其他國家央行官員也不約而同表示，收益率急漲的現象並不合理，不排除對收益率上漲採取行動。

法國央行行長亦明確緊縮政策並不適當，歐央行能夠及必須作出反應，包括彈性利用緊急抗疫購債計畫(PEPP)。澳大利亞央行周初加大購買長債，引導10年期國債收益率下跌，並重申3年期國債收益率保持於0.1%的承諾，甚至提出有需要時購買更多債券的警告。

(時報資訊)