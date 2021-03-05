針對今年的兩岸關係，大陸國務院總理李克強今天（5日）表示，大陸堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

今天上午9點，第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會。大陸國務院總理李克強向大會做工作報告。

在報告結尾，李克強用一個段落的篇幅提到台灣問題。「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

李克強表示，政府要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

「我們要堅持獨立自主的和平外交政策，積極發展全球夥伴關係，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。」李克強表示，「堅持開放合作，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。持續深化國際和地區合作，積極參與重大傳染病防控國際合作。」

李克強表示，中國願同所有國家在相互尊重、平等互利基礎上和平共處、共同發展，攜手應對全球性挑戰，為促進世界和平與繁榮不懈努力。

(中時 )