好心會有好報！一名女子日前在臉書分享，7年前她與母親一同救援一隻被路殺的麻雀，當時醫生判定救不回，雖然她不願放棄帶回家中照顧，但4日後麻雀仍過世。她前幾日回想起此事，突然驚覺過去7年人生相當順遂，玄奇的故事引起網友無限感慨。

一位女子2日在臉書社團《靈異公社》發文，內文寫道，7年前一個炎熱的午後，母親在馬路旁撿到一隻不停蹄叫命危的幼小麻雀，經過醫生診斷後判定救不活，但原PO仍不願意放棄，便將牠帶回家照顧。

原PO表示，當時餵麻雀架製簡單的鳥窩安置，並備好飼料餵食，但小麻雀仍日夜啼叫，顯得相當不安；原PO說，「我時常跟牠說說話，輕輕撫摸牠，想安撫牠不安的情緒，牠似乎感覺的到善意，就㑹安靜下來！」

而事與願違，在遇見麻雀的4天後，麻雀就無故往生，原PO當時拿起佛經對著遺體反覆唸誦，頓時卻聽到客廳有麻雀聲，原PO說，「我意會到了，原來是牠在跟我說謝謝！」經過誦經後，原PO也將麻雀的遺體火化善終。

原PO感慨地說，之後幾年她做事都非常順利，身、心狀態相當良好，遇到困難之事也能迎刃而解，並說，「也許是心存善意，事情總能朝著我想要的方向去實現，這也許就是心想事成吧！」

文章曝光後，逾7千位網友留下表情貼迴響，許多網友留言討論，大讚，「感恩有您」、「妳很棒，善有善報」、「好人有好報」；而留言區也有愛鳥人士提醒，有些習慣野生的鳥類沒辦法人為飼養，若遇上相同問題，可向專業的野鳥學會尋求協助，增加受傷鳥類的存活率。

(中時新聞網)