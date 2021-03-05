民進黨去年12月無視民意，強行在立院通過萊豬進口相關行政命令與修法，國民黨台北市議員羅智強點名，要發動罷免民進黨立委吳思瑤、蔡適應及基進黨立委陳柏惟等萊豬綠委，沒想到遭民進黨盯上，傳祭出「殺強令」。對此，羅智強接受採訪時表示，他無所謂，民進黨要來就來，綠營會這樣做，表示他們怕了！

媒體人韋安今（5日）在臉書發文表示，羅智強發起罷免萊豬活動，其中台北市的「罷瑤」活動，引發民進黨全面反擊，開始動員，現在傳出綠營開始祭出「殺強令」，他擔憂直言，「小強慘了」，「罷瑤」攻防戰，現在已成為綠營全黨對一人的「綠強」對決戰。而國民黨整黨幾乎對這件事袖手旁觀，到最後，可能「罷瑤」不成，羅智強可能先「掛了」，或被徹底打趴。許多網友在PO文底下留言表示，「又如何，敢來就戰」、「犧牲小我 完成大我，留名青史 值得敬佩」。

對此，羅智強接受《中時新聞網》電訪時表示，民進黨打他的力道，從來就沒有鬆手過，且力道越發猛烈；因為罷免吳思瑤是他發動的，如綠營近來就散布國民黨頒布「禁瑤令」，即對士林、北投國民黨黨籍里長下達封鎖令，所有重要活動不得邀請吳思瑤的假消息，然後民進黨利用這個假消息，再製造「愛瑤令」另一個假訊息，讓新潮流全面出動來砲轟他。

羅智強直言，現在民進黨這樣大動作圍剿他，他無所謂，要來就來，民進黨會這麼做，就表示害怕了，但他無所謂，他只想問那些萊豬綠委們，為什麼要餵食台灣人民吃萊豬？

(中時新聞網)