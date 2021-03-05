全球晶片短缺情形擴大，消息人士說，美國政府遲未批准應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）等國內企業出貨晶片製造設備給中國的中芯國際。

去年12月，美國前總統川普政府的商務部，出於對中芯國際與中國軍方關係的疑慮，將這家半導體大廠列入貿易黑名單。之後，許多美國供應商迅速申請許可，要出貨估計價值達50億美元的設備和材料。

路透社報導，根據6名以上業內消息人士的說法，很多許可未獲同意；也有某些許可獲准，包括近日批准為數不多的昂貴設備在內。

現任總統拜登今年1月就任後，政策開始轉向，但新官帶領下的政府機構尚未完全決定應出售哪些設備給中芯國際。中芯國際為高通（Qualcomm Inc）等美國企業生產晶片。

商務部將中芯國際列入名單，意味美國供應商出貨給這家公司之前，須取得許可。此事並不尋常，因為商務部表示，多數產品應以個案為基礎來決定是否核准。然而，能用來製造最先進10奈米和更小製程晶片的設備可能都無法獲准。

美國政府本應在申請提出後1個月內做出決定，但後續問題中止了進程。

總部位於加州佛利蒙特（Fremont）的科林研發公司發言人昨天表示：「科林研發仍在申請過程之中，至今仍未接獲回應。」

另外，總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的應用材料公司財務長在2月18日的財報電話會議中表示，其財測不認為許可將獲准；應用材料發言人本週不願對許可一事進一步置評。

中芯國際未回應媒體就此提出的問題，但先前曾表示，僅針對民用和商業終端用戶提供服務，與中國軍方並無任何關係。

(中央社)