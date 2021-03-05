比起在家相夫教子，對於不少女強人來說，事業心才是人生目標！搜狐網命理專欄公開，水瓶、獅子及摩羯座是3大天生就足夠強大的星座女性，她們不必嫁入豪門，光是靠自己就能成為豪門。

▍水瓶座：社交能力強

在天王星守護下的水瓶座，思維分散卻有著很強的想像力，對於從事設計類工作的水瓶座是不可或缺的能力。屬於風象星座的水瓶座語言表達能力也很強，在職場生活中社交能力是非常重要的一種能力，福德宮也決定了水瓶座友善的待人態度，這也讓水瓶座的女生在事業上更加穩定。水瓶座的女生非常注重隱私保護，自己的柔弱與傷痛是她們不會放在人前展示的。相比於一般女生用示弱來獲得更多的幫助，水瓶座的女生更傾向於將積極的一面展示給大家，她們的成功靠的是真本事，正是由於了解職場中的規則並且擁有足夠的實力，水瓶座才能屹立不倒。

▍獅子座：天生的王者

屬於火相星座的獅子座樂觀向上，太陽照耀下的獅子座女孩絕不能容忍一個會對她發號施令，指指點點的，其實她們心中有大女人主義，她不會讓一個大男子主義的男人來威脅到她女性的自尊。愛面子是獅子座的特點，駁獅子座的面子絕對不是一個明智的行為。獅子座的女孩從來都是說一不二，言必信行必果。她們有堅強的毅力，一旦確定了自己的目標，就一鼓作氣朝著目標往前衝去。獅子座的女生沒有溫柔的外在，但卻有一顆很溫柔，柔軟的內心，這是子女宮帶來的影響，雖然她們沒有依靠你的潛意識，但是還是需要關愛。

▍摩羯座：工作是生活的重點

四象為土的摩羯座，做事一向以務實為主，沒有過多不切實際的幻想，摩羯座的工作思路就是踏實。摩羯座的生活很簡單，單身的摩羯座經常是家與公司兩點一線的生活狀態，工作成為了她們生活的重心所在，也是這樣認真努力的性格，摩羯座才能在公司立穩腳跟。摩羯座的心中是缺少安全感的，由於土星的存在，她們一直會壓抑自己內心對於情感的渴望，並把這種需要放在工作上，優異的成績帶來的保障比變幻莫測的感情來的更加真實。在摩羯座的眼中，自己帶來的安全感才是最穩定、堅不可摧的。

(中時新聞網)