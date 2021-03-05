1.台積電(2330)：昨遭外資倒貨賣超34900張，加上昨夜ADR大跌5.94%，開盤摜破600關、探至584元，但低接買盤轉趨積極。
2.聯電(2303)：昨遭三大法人聯手賣超逾10萬張，昨夜ADR重挫7.39%，盤初股價一度下殺逾5%、探至46.35元。
3.華邦電(2344)：外資昨賣超逾萬張，加上美光昨夜大跌5.36%，盤初跌逾3%、回測季線。
4.威剛(3260)：60億元聯貸案創2.5倍超額認購潮，並順利簽約，今日股價開低後翻紅小漲。
5.中鋼構(2013)：高配息護駕，昨外資逆勢買超1005張，今早挾量漲逾6.5%，突破40關。
6.高興昌(2008)：外資連兩日買超，今早挾量一度攻漲約3.5%。
7.智伸科(4551)：2月營收創同期新高，不理外資連日賣超，股價逆漲逾1.5%，收復季線。
8.鈊象(3293)：2月營收衝破9億元、寫新高，年增46.33%，盤初股價衝770元，漲逾3%。
9.台橡(2103)：油價支撐，南港買2.18%股權題材，早盤翻紅漲逾2.5%，創波段新高點。
10.台航(2617)：運價指數給力，盤初股價逆勢上漲逾2%，但盤中賣壓轉沉翻黑。
11.聯成(1313)：塑化報價漲不停，外資連2日買超，晨盤走揚逾2%。
12.亞光(3019)：車用市場回溫 ，2月營收年增8成，早盤帶量強漲逾6%。
13.揚明光(3504)：車用、蘋果題材護體，甩外資連3賣超，股價反彈上攻逾5%。
14.先進光(3362)：大立光撤回侵害營業秘密案、和解收場，晨盤樂奔42.15元漲停。
15.御頂(3522)：外資連4日買超，市場轉進銅板股，補漲疫苗題材，早盤直闖14.4元漲停。
16.李洲(3066)：上月營收年增8.03%，股價再登12.55元漲停，續創短波高價。
17.耕興(6146)：5G需求大推動2月營收創歷史新高，業績抗空有成，漲幅超過1.5%。
18.鴻海(2317)：2月營收年增8成、創同期新高，股價於5日線附近有撐，盤中力拚翻紅。
19.貿聯-KY(3665)：營運後市樂觀，連3日測試270元有守，多方信心增，今早逆勢回升至282元。
20.廣宇(2328)：電動車話話題正夯，低接買盤回籠，推升股價攻高約2%。
21.鮮活果汁-KY(1256)：2月營收年增7.42倍，首季可期，股價無視大盤回檔，大漲逾5%。
22.中纖(1718)：受惠EG、PTA報價漲，營運轉機發酵，高檔盤堅，強勢抗跌。
23.氣立(4555)：氣動元件需求熱，H1營運看俏，早盤漲逾5.5%。
24.晶碩(6491)：2月營收年增38.5%、樂看Q1，早盤漲逾7%。
25.訊聯(1784)：外資昨小幅回補，早盤觸及4字頭，收復季線、半年線。
26.嘉鋼(2067)：多頭續強，早盤拉出第2根漲停，改寫前高。
27.欣技(6160)：外資連3日買超，早盤亮燈漲停再攻高。
(時報資訊)
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