因美公債殖利率再度上升，以及市場預期通膨環境再起，加上大型科技與礦業類股走跌下。歐股4日收低。泛歐STOXX 600指數下跌1.51點或-0.37％，為411.91點。

其中，礦業類股跌幅最大，在英國上市的力拓集團（Rio Tinto）與必和必拓集團（BHP Group）因除息緣故分別跌7.7％與5.8％。

科技類股跌3.3％，由於全球半導體料件短缺，也給科技產業帶來營運壓力。再加上公債殖利率上揚，安逸投資人便賣出股票，改投資公債。

荷蘭艾司摩爾(ASML)跌6.1％，儘管有消息傳出中國大陸中芯獲美國鬆綁，向ASML採購12億美元低階設備。

與美股大跌走勢不同，泛歐STOXX 600指數尚未來到疫前高位。因為，歐洲各地再次鎖國與孱弱經濟成長表現，將2020年三月後的反彈給吃掉了。

歐洲央行表示，近期歐元區貸款成本增加，可能反應景氣與通脹有改善的樣子。

現行歐元區公債殖利率明顯低於美國，故市場樂見歡迎歐元區殖利率上升，表示出現通貨再膨脹的跡象。

歐股雖弱，但防禦型族群例如公共事業，食品飲料與房地產等卻是逆勢上漲。

個股方面，德國大眾媒體公司Prosiebensat.1 Media跌7.3％。該公司挾帶2020年第四季業績優異表現後，又宣布2021年營收與獲利還會再成長。

德國漢莎航空（Lufthansa）跌3％，原因是2020年虧損創紀錄，與疫情尚未退卻下，2021年的營運也將大受衝擊。

(時報資訊)