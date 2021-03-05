智擎(4162)與Nanobiotix公司合意終止PEP503/NBTXR3在亞太地區的授權合作契約，總經理暨執行長王宏仁博士表示，此舉並不會影響公司在新藥發展上的努力及投入，期待Nanobiotix公司能加快NBTXR3未來在全球商品化的速度。智擎今日股價開低後，隨著台股走勢，越跌越重，跌幅在4%以上。

智擎終止與法國Nanobiotix公司在2012年8月簽定的PEP503(即 NBTXR3)在亞太地區的獨家授權合作契約，智擎公司將回饋授權Nanobiotix公司有關NBTXR3在亞太地區的發展及商品化的獨家權利。Nanobiotix公司將依據不同階段的里程碑設，支付智擎公司共計美金1250萬元里程碑補償金，及未來依據NBTXR3在亞太地區淨銷售額，支付不同百分比權利金予智擎。

Nanobiotix在2020年11月20日通知智擎嚴重違反獨家授權合作契約的部份規定，智擎在同年12月1日回應Nanobiotix公司，不但沒有任何違約情事，並主張Nanobiotix公司有多項違反雙方契約的事實發生。經多次討論後，雙方同意終止獨家授權合作契約，以全面解決雙方對於NBTXR3在亞太地區進行發展及商品化所產生多項問題的歧見。

(時報資訊)