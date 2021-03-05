大陸國務院總理李克強5日在全國人大開幕式上做政府工作報告。對於外界關注「十四五」規劃，李克強表示，要把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，要統籌推進傳統基礎設施和新型基礎設施建設，要形成強大國內市場，構建新發展格局。

李克強表示，根據《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》，國務院編制了《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》。

要著力提升發展品質效益，保持經濟持續健康發展。發展是解決一切問題的基礎和關鍵。必須堅持新發展理念，把新發展理念完整、準確、全面貫穿發展全過程和各領域，引導各方面把工作重點放在提高發展品質和效益上，促進增長潛力充分發揮。

經濟運行保持在合理區間，各年度視情提出經濟增長預期目標，全員勞動生產率增長高於國內生產總值增長，城鎮調查失業率控制在5.5％以內，物價水準保持總體平穩，實現更高品質、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

堅持創新驅動發展，加快發展現代產業體系。堅持創新在現代化建設全域中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。完善國家創新體系，加快構建以國家實驗室為引領的戰略科技力量，打好關鍵核心技術攻堅戰，制定實施基礎研究十年行動方案，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制，全社會研發經費投入年均增長7％以上、力爭投入強度高於「十三五」時期實際。

堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，保持製造業比重基本穩定，改造提升傳統產業，發展壯大戰略性新興產業，促進服務業繁榮發展。

統籌推進傳統基礎設施和新型基礎設施建設。加快數位化發展，打造數字經濟新優勢，協同推進數位產業化和產業數位化轉型，加快數位社會建設步伐，提高數位政府建設水準，營造良好數位生態，建設數位中國。

要形成強大國內市場，構建新發展格局。把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。破除制約要素合理流動的堵點，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成國民經濟良性迴圈。立足國內大循環，協同推進強大國內市場和貿易強國建設，依託國內經濟循環體系形成對全球要素資源的強大引力場，促進國內國際雙迴圈。建立擴大內需的有效制度，全面促進消費，拓展投資空間，加快培育完整內需體系。

優化區域經濟佈局，促進區域協調發展。深入實施區域重大戰略、區域協調發展戰略、主體功能區戰略，構建高品質發展的區域經濟佈局和國土空間支撐體系。扎實推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高品質發展，高標準、高品質建設雄安新區。

推動西部大開發形成新格局，推動東北振興取得新突破，促進中部地區加快崛起，鼓勵東部地區加快推進現代化。支持革命老區、民族地區加快發展，加強邊疆地區建設。

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