水音樂台後山坡有隱藏版杜鵑花海

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北雖然是一座都會城市，但其實春節賞花的地點不算少，若春天的女主角是櫻花，那台北這座城市的女主角就屬杜鵑，畢竟台北的市花是杜鵑花，從杜鵑花的主題曲歌詞中，「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上……」，可見……杜鵑也是三月的主角群，若是您近日有經過大安森林公園，若經過「網路」，繡球花成為公園裡矚目的焦點，但她其實只是配角而已，真正的最佳女主角──「杜鵑」將在本周末(3/6-3/7)進入盛花期，三色平戶杜鵑繽紛登場，清新少女模樣，讓人忍不住想與「她」一起留下幸福的照片！

捷運2號出口是充滿英式自然風格的花園

大安森林公園捷運5號出口日式庭園杜鵑本周進入盛開期

花前留下美麗的永恆

諾大的大安森林公園中，捷運大安森林公園站5號出口出站，先印入眼簾的是充滿日式風格的杜鵑庭園，卵石的灰和草皮的綠襯托出盛開的欉狀杜鵑更顯繽紛；沿信義路側循著錯落的球型杜鵑，經過噴水池到捷運2號出口的百花園，各式浪漫的草花搭配杜鵑呈現英式自然花園風格；再經由中央主軸滿滿的帶狀草花走到大生態池，繼續往露天音樂台後方步行就可以看到杜鵑花海和，而如雪的白色流蘇也偷偷探頭綻放。

公園處副處長黃淑如表示，為了強化臺北市市花，以及花園城市的印象，將杜鵑花海打造為大安森林公園的景觀主要核心，成為臺北市春天的色彩。有別於其他花展，杜鵑花直接種植於公園內，必須克服全年的嚴苛環境才能順利開出美麗的花朵，尤其是氣候暖化的影響，夏季酷暑造成的缺水和生長停滯，暖冬也使得花期混亂，都考驗著公園維護者的園藝能力，時時透過滾動調整，來因應不同的天氣變化。

因為隨處可見杜鵑，讓許多人誤以為杜鵑很好栽種，其實杜鵑的原生地多在溫帶氣候或是高海拔山區，因此在調整杜鵑的種植環境上須特別費心，從改良土壤環境開始，將公園原本的土壤拌入大量有機質，改善土壤的構造及保水性和通氣性，使得杜鵑的根部生長旺盛，更有利於對抗夏天的缺水逆境。為了使民眾能夠欣賞到美麗的花朵，從施肥、修剪、除草、病蟲害防治，訂有全年的栽培工作曆，以確保花朵開得更密更飽滿。隨著杜鵑逐漸生長茁壯，可以預期未來幾年後杜鵑將會開得更加繁茂繽紛，大安森林公園也將成為每年臺北春季必去的賞花景點。

目前大安森林公園的杜鵑花已開到5成，預計於本週末3/6-7達到滿開。由於目前還在防疫階段，公園處呼籲民眾把握花期前來賞花，請別忘了賞花打卡的同時，保持好安全的社交距離並配戴口罩，舒服的來感受春天為天地帶來春暖花開的美好。

圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供

(中時新聞網)