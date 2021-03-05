桌球界的金童玉女福原愛和江宏傑結婚4年，當時兩人宣布婚訊時引發極大討論，後來在台灣、日本兩地舉行婚禮，日本的婚宴地點更是選在迪士尼，被譽為現實版的浪漫童話婚禮，近日兩人卻傳出感情生變鬧離婚，讓許多網友不敢置信，連美女律師李怡貞也無奈問世上是否還有童話婚姻，她雖看好林志玲、Akira，但兩人還沒經歷生育考驗，值得再觀察看看。

福原愛、江宏傑當年公布婚訊時，被讚郎才女貌、十分登對，夫妻倆婚後不時上節目或在網上放閃，一舉一動都被外界視為甜蜜夫妻的典範，未料近日卻傳出女方回日本後約會高帥男，又爆江宏傑一家疑似言語霸凌福原愛，甚至連「婊子」一詞都拋出，福原愛心碎才決定離婚。

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

福原愛昨發聲明承認做了「輕率的行動」，但否認出軌，雖有意為了孩子和丈夫繼續開會討論下一步，但種種報導仍傷害了彼此感情，也讓兩人幸福形象崩解。美女律師李怡貞昨(4日)晚間發文說：「今天看到律師同道在我寫桌球夫婦文章留言說『這世上還有童話嗎 ？（吶喊）』」，如今李怡貞只相信金泰希跟Rain，還有結婚快2年的林志玲夫妻。

話鋒一轉，李怡貞說：「但（林志玲）他們還在新婚期，而且如果有想要生小孩，生育問題如果認真計較起來其實也會影響婚姻，先觀察看看好了，還有哪對夫妻你們覺得死也不會離婚的？」，網友回應：「童話裡都是騙人的 ～～～(吟唱)」、「木村拓哉跟靜香」、「賈靜雯他們」、「劉青雲郭藹明」、「好像沒有，這世上本來就沒有童話～但rain他們好像真的很恩愛」、「劉德華&朱麗倩、周潤發&陳薈蓮」。

(中時新聞網)