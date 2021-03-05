新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球經濟，為推動經貿交流、加強投資合作，台灣、美國及史瓦帝尼三方於昨天召開「夥伴機會考察團」（Partners Opportunity Delegation, POD）視訊線上會議，並邀請台、美兩國在資通訊、數位經濟、能源及食品加工等領域企業參與。

史國貿易投資促進局（Eswatini Investment Promotion Authority, EIPA）官員在視訊會議上介紹史國投資環境，說明史國在南部非洲區域經貿競爭力。在史國投資的美商可口可樂公司也分享長期在當地投資經驗供與會者參考。

美國國務院全球夥伴辦公室主任Thomas Debass於會議上介紹美國運用POD機制協助私部門資金導入各國的案例。此外，美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation, DFC）「繁榮非洲」（Prosper Africa）計畫官員Briton Boling簡介計畫內容，同時鼓勵有意赴我國非洲友邦投資的台美廠商善用POD拓展商機。

外交部表示，本次「夥伴機會考察團」視訊會議是台美雙方自2019年起第二次透過POD合作機制共同促進友邦私部門的發展，也是首度將台美合作模式拓展至非洲國家，並建立三方經貿合作的里程碑。外交部期盼透過此平台強化策略夥伴企業的合作關係，讓台美史三方合作的成功經驗及發展模式可以拓展至非洲其他國家，成為在非洲推動經貿合作及提升台美關係的典範。

(中時 )