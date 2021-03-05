【旅遊經 洪書瑱報導】

單車漫遊美拍全原運開幕主場兩天一夜，兩人同行每人1,700元起

2021年全國原住民族運動（簡稱全原運）慶典，在睽違14年後，再次回到宜蘭舉辦，於3月19日(五)在宜蘭縣羅東文化工場舉行開幕活動，一連舉行四天，直至3月22(一)止。在運動會舉行前，本周六(6日)上午6時於大同鄉思源埡口，進行母火護火並進行聖火開遞。宜蘭當地飯店業者──Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館，為了「全原運」，特別規劃「原來拿麼High」優惠住房專案。

「原來拿麼High」優惠住房專案_(洄) 洋式客房(圖：捷絲旅宜蘭礁溪館提供)

溫泉客房內享受獨立景觀湯池(圖：捷絲旅宜蘭礁溪館提供)

〈蝶古巴特〉文青提袋DIY體驗（攝影：洪書瑱）

〈蝶古巴特〉文青提袋DIY體驗（攝影：洪書瑱）「原來拿麼High」優惠住房專案，即日起至3月31日入住專案房型，兩天一夜兩人同行，每人＄1,700元起等優惠折扣外，還有好康相送，如：享一泊一食，每房贈送〈葉家香〉原民獨家好禮包括南澳泰雅小米酒、馬告（山胡椒）二選一；〈蝶古巴特〉文青提袋DIY體驗；羅東巷弄散步地圖；〈羅東文化工場〉單車漫遊美拍全原運開幕主場 或 「羅東林業文化園區」享用「小林冰堂」午茶飲品等！

而針對選手，「原來拿麼High」優惠住房專案，還有「選手優惠」訂房專區，憑選手、裁判證、跟貴賓證等大會證件再享折扣優惠，為運動健將們加油喝采。另，加購高鐵車票享8折起優惠。

邀請旅人們冬日暖陽下，騎單車漫遊美拍全原運嘉年華會主場「羅東文化工場」(圖：捷絲旅宜蘭礁溪館提供)

「羅東文化工場」（攝影：洪書瑱）

而「原來拿麼High」住房專案，提供羅東巷弄散步地圖下載，旅人們可以來趟單車之旅，羅東不僅為宜蘭最繁華的小鎮，更有自行車小鎮美名，同時融合了原住民文化及漢文化，別具歷史文化意義，特別推薦前往太空戰艦造型「羅東文化工場」來一場美拍，感受全原運嘉年華會開幕主場。

單車體驗（攝影：洪書瑱）

「羅東林業文化園區」，跟隨環湖步道散步舒緩身心，感受時空軌跡(圖：捷絲旅宜蘭礁溪館提供)

羅東林業文化園區（攝影：洪書瑱）

羅東林業文化園區（攝影：洪書瑱）

小林冰堂 午茶飲品（攝影：洪書瑱）

若不想騎乘單車，可至「羅東林業文化園區」跟隨環湖步道散步舒緩身心，感受時空軌跡，再至擁有日式美學質感的「小林冰堂咖啡甜品屋」，享用免費贈送下午茶飲品，品嚐純手作薏仁配上抹茶口味冰淇淋，搭配萬丹蜜紅豆、手工小湯圓，純天然清涼爽口微甜滋味，或是來杯濃郁香醇的美式咖啡或拿鐵冬日暖心飲品。

每房贈送〈葉家香〉原民獨家好禮二選一（攝影：洪書瑱）

深入原鄉的文化與日常，捷絲旅宜蘭礁溪館特別與「葉家香辣椒文創館」合作，獨家贈送原民伴手禮「南澳泰雅小米酒」或「馬告」二選一。「南澳泰雅小米酒」來自宜蘭小米，當地泰雅族為祭祀所釀造，歡慶春耕、及收割祭典必喝，代表部落飲水思源及感恩，祈求整年豐收平安；原住民美味料理祕方馬告（山胡椒），是原住民族日常飲食中最重要的調味料，帶點胡椒味和薑味，還有些許檸檬香茅香氣，而「馬告」Makauy是泰雅族語，有原住民威而鋼美名，有著充滿生機、生生不息的意涵！

而Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館館內還有提供暖暖的好湯，讓旅人可以洗盡疲累，舒緩身心，除了可以在房間內享受超大的暖湯浴「池」，也可以享用館內露天風呂或大浴場男女裸湯，除此之外，還有傳統遊藝間及奶奶的文具店等親子空間，而每日13:00–22:00還供應咖啡、紅茶、懷舊零食等迎賓！

(中時新聞網)