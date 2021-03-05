智慧型手機品牌realme（真我）召開「全速戰神，不負GT之名」真我GT旗艦新品發表會。作為全新系列的首秀，realme GT以速度美學、澎湃性能、持久耐力為設計、性能、體驗三方面的目標，將充分釋放高通Snapdragon 888高階晶片的潛能。

realme副總裁、中國區總裁徐起分享GT系列的定位與意義。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

realme副總裁、中國區總裁徐起表示：realme GT是realme為年輕人打造的全新性能旗艦產品。GT代表了在一場又一場競速中不斷超越自己的挑戰精神，是所有賽車手心中的文化圖騰。而realme希望能將這份「追求極致，不斷挑戰」的賽車精神，傳遞給每一個年輕人。希望每個手持GT的人，都能有挑戰120%的自我的勇氣和信念，超越自我極限。 ”

realme GT搭載5nm先進製程工藝、1+3+4八核架構的高通Snapdragon 888處理器，搭配全新升級的GPU Adreno 660，具備強大的AI算力。搭載6.43吋三星Super AMOLED螢幕，120Hz螢幕更新率、360Hz的觸控採樣率，同時支持4096級亮度調節。。

此外全新升級的Hyper Boost 4.0加速引擎，通過系統級的資源智能調度，讓遊戲功耗最高能降低9.8%，遊戲時的機身溫度最高降低1.2度。線性馬達、立體聲雙揚聲器、realme多螢幕功能及realme酷冷散熱背夾，皆為遊戲情景提供如臨其境的沉浸式體驗。

影像方面，realme GT配備6400萬索尼廣角三攝，分別為廣角主攝、超廣角鏡頭、微距鏡頭。得益於底層演算法升級，在人像風格、夜景視頻拍攝體驗提升顯著。

realme GT深海飛艇(藍)以及realme GT銀河戰艦(銀)款式。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

汲取競技賽車的設計靈感，realme GT共推出「曙光、銀河戰艦及深海飛艇」三個版本。其中銀河戰艦及深海飛艇為3D熱彎玻璃版。在3D玻璃的後蓋上，銀河戰艦版本設計了細膩的光學視覺紋理。隨著手機轉動，一道道光紋在玻璃背殼上流轉，就像是戰艦在銀河穿梭。而深海飛艇版本，則通過特殊的膜片，呈現意境深邃的黑色，若隱若現的幽藍詮釋著深海潛艇的深不可測。

戰神特別版——曙光，外觀設計源自經典車型GT（GrandTourer），提取了車與賽道環境的標誌性特徵，重組後再設計而誕生，黑黃撞色，彰顯個性。開創性地採用素皮拼接工藝和內中框後蓋一體成型工藝，透過超微粒面2.0素皮材質，紋理更細膩，握持更柔和。

realme GT搭載了VC Boost——新一代 3D鋼化液冷散熱技術，面積效率全面升級。創新採用鋼銅複合內部結構，銅和鋼的結合令導熱效果更好，VC內部水氣循環更快。另外配合多層立體式石墨散熱，100%全覆蓋核心發熱源。

續航上，realme GT標配65W智慧閃充，35分鐘可將4500mAh電池充至100%。另外，支持5重安全防護，支持亮屏充電，真正做到邊充邊玩、安全不發燙。在保持閃充加大電池的組合下，整機厚度控製到8.4mm，重量僅186g。

系統方面，全新的realme UI 2.0在系統的個性化、流暢性和安全性上都進行了全面的功能升級；其次，realme GT通過了權威機構泰爾實驗室的五級抗老化認證，這意味著經過36個月之後，realme GT依舊能運行流暢。

發布會現場，徐起同步揭曉了驚喜彩蛋，realme性能旗艦系列的下一款產品realme GT Neo將搭載聯發科旗艦芯片天璣1200，發佈時間敬請期待。

realme GT各版本首發價分別為：8GB+128GB 人民幣2799元（以下幣值相同），12GB+256GB 3299元。 3月4日16:00，realme官網、歡太商城、京東、天貓、蘇寧易購等全渠道開啟預售，3月10日0點正式開售。其中，真我GT戰神特別版曙光為12GB+256GB版本，首發價為3299元，3月10日0點將在realme官網、歡太商城、京東開啟預售。realme GT是否引進台灣的計畫目前仍在規劃中，台灣real迷可以耐心等候。

(科技)